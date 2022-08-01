Союзные войска в ДНР за сутки уничтожили более 30 боевиков
Народная милиция ДНР сообщила о потере Украиной 30 бойцов за сутки
Украинские войска за сутки лишились на территории Донецкой Народной Республики более 30 бойцов, установок реактивных систем залпового огня «Град» и грузовиков. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР.
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 „Град“, два грузовых автомобиля и более 30 человек личного состава», — сообщили в Народной милиции ДНР.
Союзные войска также подавили две огневые точки в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское, из которых боевики обстреливают Донецк.
На территории соседней республики Народная милиция ЛНР в течение суток уничтожила до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера и шесть единиц специальной автомобильной техники украинских военных.
За выходные специалисты обезвредили в Донецке более 600 запрещенных мин ПФМ-1 «Лепесток», сообщили «Известия». Украинские военные сбросили их на несколько районов, в том числе центр города.