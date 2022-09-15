Союзные войска уничтожили свыше ста украинских десантников в Херсонской области | 360°

Важное 15 сентября 2022, 09:48 Поделиться Telegram

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Viber Союзные войска уничтожили свыше ста украинских десантников в Херсонской области Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов сообщил об уничтожении около 120 десантников ВСУ РИА «Новости»

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Союзные войска в Херсонской области ликвидировали около 120 украинских десантников, попытавшихся совершить высадку на Кинбурнскую косу. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Союзные войска уничтожили около 120 десантников ВСУ, попытавшихся высадиться на Кинбурнскую косу со стороны Черного моря», — заявил он.

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По его словам, националисты попробовали выйти на берег на пяти моторных лодках, однако оказались замечены войсками и уничтожены.

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Ранее Стремоусов назвал истеричным обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть под контроль Киева освобожденные территории Херсонской области.

Замглавы ВГА подчеркнул, что эти угрозы останутся на уровне простых заявлений и со стороны выглядят просто глупо.

Стремоусов напомнил, что Херсонская область исторически является русской землей, а после референдума она станет законной частью России.

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