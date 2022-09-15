Союзные войска уничтожили свыше ста украинских десантников в Херсонской области | 360°

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Власть
15 сентября 2022, 10:51
Кремль заявил, что Украина не станет основной темой обсуждения на саммите ШОС
Деньги
15 сентября 2022, 10:51
РЖД почти на 10% повысят тарифы на грузоперевозки — СМИ
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Мир
15 сентября 2022, 10:49
«Она потеряла связь с реальностью». Немцы жестко раскритиковали главу Еврокомиссии
Подмосковье
15 сентября 2022, 10:47
Школу и детский сад построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках к 2025 году
Подмосковье
15 сентября 2022, 10:39
Сервис самозаписи появился в ветклиниках Подмосковья
Важное
15 сентября 2022, 10:37
Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС
Спецоперация
15 сентября 2022, 10:36
Инспектор ВС Германии заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением
Подмосковье
15 сентября 2022, 10:35
Свыше 100 рабочих мест появится на складском комплексе в Мытищах в 2023 году
Мир
15 сентября 2022, 10:31
«План обречен на провал». В США раскритиковали идею давить на Россию через страховые компании