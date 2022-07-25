Союзные войска приступили к зачистке территории Углегорской ТЭЦ

Союзные силы ЛНР и России освободили Углегорскую ТЭЦ в ДНР от ВСУ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По его словам, в основном в освобождении Углегорской ТЭЦ задействовали подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР). Они освободили Углегорскую ТЭЦ в Донецкой Народной Республике (ДНР) от ВСУ 24 июля. После этого союзные войска приступили к зачистке территории от оставшихся украинских военных.

Также Полторанин сообщил, что половина поселка Новолуганское перешла под контроль НМ ДНР. Кроме того, он рассказал об отступлении ВСУ от Семигорья. Однако эта информация пока не подтверждена.

О блокировке Углегорской ТЭЦ также сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько. Об этом он рассказал в Telegram-канале. По его словам, на момент конца дня 24 июля территория станции была полностью блокирована, но еще не зачищена.