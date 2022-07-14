Союзные войска отомстили ВСУ за Новую Каховку

За последние сутки ВСУ, как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, понесли большие невозвратные потери. Это могло стать своего рода «ответом» на удары украинской армии по Донецку, Луганску и Новой Каховке, уверен капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Далее — его прямая речь.

Сегодня, 14 июля, Минобороны провело один из самых результативных брифингов с точки зрения успехов союзных войск и ВС России. ВСУ получили ответ на те бесчинства, которые они творили против мирного населения Новой Каховки. Также им «припомнили» бессмысленные удары по объектам в Луганске и Донецке.

ВСУ теряют живую силу

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки ВСУ, включая тербаты, лишились свыше тысячи единиц живой силы. Их уничтожили артударами ракетных войск морского базирования. Это говорит о серьезном настрое союзных войск по освобождению Донбасса. Кроме того, они готовы атаковать те области, откуда нападают ракетные войска ВСУ.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме живой силы уничтожается и артиллерия, включая поставленное НАТО вооружение. Часть этих боеприпасов переходит в руки союзных сил. В частности, одна из гаубиц западного образца.

Даже нацбаты пали духом

Есть один факт, который говорит о моральной подавленности противника. Особенно это касается так называемых карательных подразделений типа «Кракена»*, которые сформированы из уголовников. Они отказываются идти на передовую. Это весьма показательный момент. Как и то, что в ВСУ привлекают уголовников с различными девиациями, включая сексуальные.

Отказ карательных батальонов от участия в действиях на передовой говорит о провале призыва ВСУ. Украина не способна поставить под ружье миллионную армию. Можно, конечно же, собрать это войско, но украинские солдаты не обучены и не вооружены толком.

Сейчас у ВСУ все надежды на западных инструкторов. Руководство украинской армии думает, что придут обученные люди из НАТО и им помогут. Ну, может, появится тысяча человек из Великобритании или других стран Альянса. Но это не показатель.

Время неумолимо идет к полному освобождению ДНР и Донбасса Василий Дандыкин.

Ответ на атаки ВСУ

Меня привлекло то, что наносятся удары именно на херсонском направлении. Ведь именно в этой зоне власти Украины «презентовали» контрнаступление ВСУ. Также они заявляли, что союзные войска непременно потерпят поражение под Херсоном.

Источник фото: РИА «Новости»

Но все пошло «немного» иначе. На практике это они — ВСУ — терпят поражение. Уничтожаются штабы, техника и живая сила включая 35-ю бригаду морской пехоты.

Как известно, одна из частей этого подразделения почила в районе Мариуполя, но основной объем солдат сдался в плен. Я думаю, недалек тот день, когда вся 35-я бригада морской пехоты будет полностью уничтожена. И подобных ударов очень много. Это тоже в какой-то степени ответ на те атаки ВСУ, которые они планировали по нашим центрам принятия решений.

Источник фото: РИА «Новости»

У нас, к сожалению, погиб командир дивизии из Волгограда. Тем не менее очевидно, что у России и союзных войск более ощутимые успехи.

Все эти заклинания украинской стороны киевского режима, что у них будет где-то победа, нацелены на сохранение веры населения Украины в ВСУ Василий Дандыкин.

Кроме того, эти заявления помогают просить больше оружия у Запада.

До Украины начинает доходить

Я считаю показательным моментом сегодняшние слова Конашенкова, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты. А это и демилитаризация, и денацификация. Несомненно, нашим врагам это тоже очевидно. Потому что уже есть здравые голоса. Они говорят, что в этом поединке киевскому режиму не удастся выполнить планы, несмотря на огромнейшую поддержку НАТО и США.

Украине хватает сил на то, чтобы бить по своим же, по сути дела, людям, по социальным объектам. В принципе, это геноцид мирного населения в чистом виде. У ВСУ повадки самых злостных террористов, которых мы видели. При этом наша армия и союзные войска находятся в тонусе. Они на пути к победе.

Разовый обход ПВО ЛНР заставит ВСУ отойти назад

Ранее, 13 июля, ВСУ открыли массированный огонь по Новой Каховке. Для удара использовалось различное вооружение.

Источник фото: РИА «Новости»

Да, ВСУ удалось немного обойти наши системы ПВО. Однако союзные войска перенастроят эти защитные средства, и украинской армии придется поубавить свой пыл и отойти назад.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.