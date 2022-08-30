Союзные войска отбили атаку ВСУ в районе села Кодемы

Заместитель командующего первым корпусом Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что украинские военные планировали контрнаступление в районе села Кодемы в ДНР. Союзные войска сумели отразить их атаку.

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, были уничтожены 20 танков и 30 боевиков», — сообщил Басурин.

Ранее ВСУ пытались начать контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях, но и эта попытка провалилась. По данным Минобороны РФ, приказ о наступлении отдал президент Украины Владимир Зеленский.

«В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — заявили в ведомстве.

ВС РФ во время неудачного наступления ВСУ уничтожили 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты и еще девять боевых бронированных машин.