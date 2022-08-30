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    30 августа 2022, 12:50

    Союзные войска отбили атаку ВСУ в районе села Кодемы

    Басурин: Союзные войска отбили атаку ВСУ в районе села Кодемы

    Александр Иванов

    Заместитель командующего первым корпусом Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что украинские военные планировали контрнаступление в районе села Кодемы в ДНР. Союзные войска сумели отразить их атаку.

    Союзные войска отбили атаку ВСУ в районе села Кодемы

    «В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, были уничтожены 20 танков и 30 боевиков», — сообщил Басурин.

    Ранее ВСУ пытались начать контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях, но и эта попытка провалилась. По данным Минобороны РФ, приказ о наступлении отдал президент Украины Владимир Зеленский.

    «В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — заявили в ведомстве.

    ВС РФ во время неудачного наступления ВСУ уничтожили 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты и еще девять боевых бронированных машин.