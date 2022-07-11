Союзные войска освободили село Богородичное в ДНР

Союзные войска Донбасса и России освободили село Богородичное вблизи Святогорска в ДНР. Они начали подготовку к наступлению на Славянск, до которого 20 километров. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Село Богородичное, что у Святогорска, перешло под контроль союзных сил», — сообщил он.

Военные готовят плацдарм для наступления на Славянск в 20 километрах от освобожденного села. Сейчас город находится под контролем Вооруженных сил Украины.

После взятия Лисичанска власти объявили Луганскую Народную Республику освобожденной. Луганские войска присоединились к донецким в боях за освобождение Донецкой Народной Республики до конституционных границ.