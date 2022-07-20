Союзные войска начали уничтожать укрепрайоны ВСУ под Северском

Войска Луганской Народной Республики совместно с Вооруженными силами России начали уничтожать укрепленные районы украинских националистов под населенным пунктом Северск. Об этом ТАСС сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Союзные войска ведут уничтожение укрепленных районов Вооруженных сил Украины», — заявил дипломат.

Накануне представительство МВД ЛНР сообщило о взятии Северска под оперативный контроль, а силы Донецкой Народной Республики начали зачистку его восточной части, писал RT.

Представитель республиканской Народной милиции Андрей Марочко рассказал о скрытном бегстве нацистов со своих позиций в Северске.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что после начала специальной операции РФ на Украине Союзные войска освободили 254 населенных пункта, захваченных нацистами.