Важное 19 октября 2022, 10:48 Союзные войска добились успехов на Авдеевском направлении — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин заявил об успешном наступлении на Авдеевском направлении Минобороны РФ

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Союзные войска успешно наступают на Авдеевском направлении. Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщил ТАСС.

«На Авдеевском направлении, я считаю, достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк. Он взаимодействует с батальоном „Сомали“», — сказал он.

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Ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в ДНР врио губернатора назвал полностью контролируемой. При этом в Артемовске бойцы сражаются буквально за каждый клочок земли. До недавнего времени Вооруженные силы Украины отступали, теперь возникла обратная ситуация — они подтянули резервы.

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В то же время украинские военные продолжили обстреливать освобожденную часть ДНР. Утром 19 октября они атаковали, по словам Дениса Пушилина, три района Донецка и Макеевку. Под огнем, как и раньше, в основном именно гражданская инфраструктура.