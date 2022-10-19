19 октября 2022, 10:48
Союзные войска добились успехов на Авдеевском направлении — Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин заявил об успешном наступлении на Авдеевском направлении
Союзные войска успешно наступают на Авдеевском направлении. Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщил ТАСС.
«На Авдеевском направлении, я считаю, достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк. Он взаимодействует с батальоном „Сомали“», — сказал он.
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Ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в ДНР врио губернатора назвал полностью контролируемой. При этом в Артемовске бойцы сражаются буквально за каждый клочок земли. До недавнего времени Вооруженные силы Украины отступали, теперь возникла обратная ситуация — они подтянули резервы.
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В то же время украинские военные продолжили обстреливать освобожденную часть ДНР. Утром 19 октября они атаковали, по словам Дениса Пушилина, три района Донецка и Макеевку. Под огнем, как и раньше, в основном именно гражданская инфраструктура.
ДНР
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