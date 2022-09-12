Союзные силы ликвидировали выдвинувшихся к донецкому аэропорту солдат ВСУ | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 22:33 Поделиться Telegram

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Viber Союзные силы ликвидировали выдвинувшихся к донецкому аэропорту солдат ВСУ Глава ДНР Пушилин: союзные силы не дали ВСУ прорваться к донецкому аэропорту РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике союзные силы предотвратили попытку бойцов ВСУ прорваться к аэропорту. Практически всю группу украинских боевиков удалось уничтожить.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о неудавшемся прорыве в своем Telegram-канале.

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«Противник пытался, больше из PR-соображений, выдвинутся в направлении донецкого аэропорта, но <…> практически в полном составе группа уничтожена», — подчеркнул он.

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Пушилин добавил, что боевиков ликвидировал батальон «Спарта».

Накануне бойцы Народной милиции ДНР пресекли попытку украинских боевиков провести контратаку под поселком Пески. Местоположение ВСУ установили разведчики республики, которые передали координаты бойцам для ведения огня. В результате боевики сбежали, оставив трупы убитых сослуживцев. Также бойцы Народной милиции ДНР подбили два танка и две боевые машины пехоты.

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