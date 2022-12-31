Спецоперация 31 декабря 2022, 17:00 Союзные силы зашли в Артемовск — «Военное дело» «Военное дело»: десантники союзных сил прорвали оборону ВСУ и зашли в Артемовск РИА «Новости»

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Десатники ВС России прорвали украинскую оборону Артемовска и зашли в город. Такими данными поделились журналисты издания «Военное дело».

По их данным, разбитое подразделение ВСУ, которое держало оборону Артемовска, находилось к югу от города.

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Также сотрудники издания сообщили, что подразделения ВДВ России прорвались в Клещеевку. Этот населенный пункт также находится к югу от Артемовска.

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Автор материала отметил, что в этой зоне спецоперации союзные силы используют несколько новейших танков Т-90М «Прорыв». По данным источников издания, эту технику выделили для представителей ЧВК «Вагнер».

Артемовск достаточно продолжительное время остается местом ожесточенных боестолкновений ВСУ и союзных сил. Ранее украинские власти признали, что их армия несет серьезные потери на этих территориях.

Официальные российские ведомства пока не делились информацией о прорыве союзных сил в Артемовск и близлежащие населенные пункты.