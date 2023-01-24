Спецоперация 24 января 2023, 15:40 Союзные силы взяли под контроль всю пойму левого берега Днепра Врио главы Херсонской области Сальдо: союзные силы контролируют пойму левого берега Днепра РИА «Новости»

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Пойма левобережья полностью перешла под контроль союзных сил. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Почти абсолютно плотно вся территория, вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами», — сказал он.

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По его словам, это позволяет пресекать форсирование реки со стороны ВСУ. Сальдо сообщил, что украинские подразделения постоянно пытаются реализовать подобные маневры. Он отметил, что эти действия регулярно пресекаются.

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Об одном из таких боевых противостояний стало известно 24 января. По словам представителя экстренных служб Херсонской области, союзные силы сорвали очередной план ВСУ занять оборону на другом берегу Днепра. Этому помогло обнаружение скопления БМП и живой силы противника на противоположной стороне реки. Это произошло около районов Корсунка и Днепряны.