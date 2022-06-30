Трасса Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта союзными силами России и ЛНР. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

По его словам, союзные силы берут «объект за объектом» под свой контроль. Оперативность их действий не дает врагу опомниться и выстроить линию обороны.

Кроме того, Мирошник сообщил о скором завершении основных прямых столкновений с противником на этом направлении, после которых националисты будут полностью заблокированы.

«Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР», — заявил он.

Также он сообщил о переходе трассы Лисичанск — Артемовск под физическое координирование союзными силами. До этого момента магистраль была только под огневым контролем вооруженных формирований ЛНР и ВС России.

«Все попытки [националистов] покинуть по ней образующийся Лисичанский котел теперь невозможны», — заключил Мирошник.

Вечером 29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных. Его слова процитировал RT.