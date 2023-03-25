Спецоперация 25 марта 2023, 08:46 Союзные силы взяли под контроль около 29 населенных пунктов в Харьковской области Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВС РФ контролируют 29 населенных пунктов региона РИА «Новости»

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Союзные силы взяли под контроль около 29 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов», — заявил он.

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По его словам, в эти места регулярно поступают грузы с гуманитарной помощью. Ганчев сказал, что их собирает и отправляет региональная администрация. Также он отметил, что сотрудники ведомства лично приезжают в эти населенные пункты, если у них есть такая возможность. Однако таким поездкам мешают регулярные обстрелы. Также боевые действия ограничивают доступ сотрудников ВГА к ряду населенных пунктов.

Также Ганчев ранее отмечал, что еще 15 февраля дислоцированные в Харьковской области подразделения союзных сил контролировали около 20 населенных пунктов в этом регионе.