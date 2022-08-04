Союзные силы выбили бойцов ВСУ с окраин Марьинки в ДНР

Союзные силы выбили украинских военных с южной окраины Марьинки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили украинцев с южной окраины Марьинки. Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг скорее всего оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», — написал Безсонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что войскам удалось добиться успехов в районе Авдеевки, а также Соледара и Артемовска. Артиллерия успешно поражает опорные пункты ВСУ по всей линии фронта. По словам заместителя министра, у украинских военнослужащих остается все меньше шансов сдаться.

«Главное для них, чтобы они это делали заранее, когда их позиции становятся передовыми. А то потом сдаваться будет некому», — заключил Безсонов.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий предупредил о риске провокаций на ядерных объектах Украины. При этом он подчеркнул, что российские солдаты никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности.