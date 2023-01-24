Спецоперация 24 января 2023, 14:34 Союзные силы уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1» Минобороны: ВСУ лишились ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области РИА «Новости»

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Союзные силы уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“», — сказал он.

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Конашенков отметил, что этот маневр совершили около населенного пункта Пески-Радьковские Харьковской области. По его словам, украинский ЗРК уничтожили экипажи авиации ВКС России.

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Также Конашенков сообщил, что ВСУ лишились 10 беспилотников. Их уничтожили около населенных пунктов в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. По ним нанесли удары из средств ПВО.

Кроме того, союзные силы поразили 64-е артиллерийское подразделение ВСУ, которое располагалось на огневых позициях, а также нанесли удары по живой силе и военной технике в 102 районах спецоперации.