Спецоперация 23 января 2023, 16:51 Союзные силы уничтожили HIMARS на Днепровском направлении Минобороны: ВСУ лишились пусковой установки HIMARS на Днепровском направлении Пресс-служба Минобороны

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ВС России поразили пункт дислокации подразделения ВСУ на Днепровском направлении спецоперации и лишили противника пусковой установки HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады», — сказал он.

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По словам Конашенкова, этот маневр произвели за счет высокоточного оружия наземного базирования. Подразделение противника располагалось около населенного пункта Марганец.

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С помощью высокоточного оружия наземного базирования союзные силы ударили по огневой позиции противника. Таким образом ВСУ лишились пусковой установки РСЗО HIMARS. Также при ударе со стороны союзных сил погиб экипаж этой техники. Кроме того, украинское подразделение осталось без двух машин.

Удаленность дислокации противника от Марганца не уточняется. Также не сообщаются последствия от удара для местного населения.