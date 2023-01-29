29 января 2023, 16:31
Союзные силы улучшили позиции на Донецком направлении
Минобороны: союзные силы заняли новые, более выгодные рубежи на Донецком направлении
Наступление союзных сил на Донецком направлении за последние сутки позволило ВС России и их соратникам выйти на новые рубежи в этой зоне спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.
«В ходе продолжения наступательных действий подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи», — рассказал он.
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По словам Конашенкова, улучшение позиций союзных сил на Донецком направлении обусловлено ударами по дислокациям ВСУ. В частности, союзные силы открыли огонь по позициям противника около сел Курахово и Антоновка. Потери ВСУ в технике и живой силе в результате выполнения этой боевой задачи Конашенков не уточнил.
Также официальный представитель Минобороны России рассказал, что союзные силы успешно нанесли урон противнику на Купянском направлении. Там под удар попали дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.
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