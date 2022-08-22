Союзные силы ударили по ВСУ в отместку за гибель Дарьи Дугиной

Донецкие военные нанесли удар по позициям ВСУ в память о погибшей журналистке Дарье Дугиной. Видео в своем Теlеgrаm-канале опубликовала блогер Кристина Потупчик.

«Лучшая память — это продолжение ее дела: очищение русской земли от фашизма. На видео — артбригада специального назначения „Кальмиус“», — написала Потупчик.

На прикрепленном ролике видно, как военные пишут на снаряде «За Дарью Дугину» и «Привет из Донбасса», после чего запускают его по позициям ВСУ.

В понедельник днем ФСБ сообщила, что дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной раскрыли. Исполнителем преступления назвали 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. По данным силовиков, после совершения подрыва машины Дугиной злоумышленница уехала в Эстонию.

Эстонские пограничники и полицейские отказались предоставлять информацию о местонахождении Вовк. В погранслужбе добавили, что не получали от России соответствующих запросов.

Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Злоумышленники подорвали автомобиль, в котором она ехала. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным девушки. Глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением.