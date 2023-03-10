10 марта 2023, 10:12
Союзные силы ударили по дислокациям ВСУ и объектам энергетики в Запорожье
Рогов: взрывы в Запорожье связаны с ударами ВС России по энергетическим объектам
Утренние взрывы в Запорожье связаны с ударами союзных сил по местным энергетических объектам. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он описал обстановку в населенном пункте в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, взрывы прозвучали примерно в 08:22 по местному времени. Также Рогов напомнил, что Запорожье временно находится под контролем ВСУ.
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«Это [были удары] по объектам энергетики», — сказал он.
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Также Рогов сообщил, что союзные силы поразили и позиции ВСУ, расположенные в Запорожье.
По его словам, местные власти со стороны Украины не подавали сигнал воздушной тревоги ни до, не после взрывов. О жертвах, пострадавших и других последствиях удара союзных сил по целям в Запорожье пока не поступало.
Обстановка в Запорожье
Запорожье
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