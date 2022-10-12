Союзные силы прорвали оборону Артемовска в ДНР | 360°

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Союзные силы прорвали оборону Артемовска в ДНР

Военкор Руденко сообщил о входе союзных сил в Артемовск в ДНР

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Союзные силы прорвали оборону населенного пункта Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«До центра Артемовска остались считаные километры! Союзные силы прорвали оборону Артемовска (Бахмута)», — пояснил военкор.

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Он подчеркнул, что бойцы российской частной военной компании «Вагнер» закрепились в Иванограде — юго-восточной окраине города.

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Союзные силы накануне предотвратили попытку украинских боевиков форсировать Днепр и высадиться в Запорожской области. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, ВСУ потеряли около 30 человек.

Донецкую народную республику обстреливают почти ежедневно. Вчера украинские силовики ударили по Ворошиловскому району Донецка противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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