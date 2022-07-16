Союзные силы России и ДНР заняли участок трассы у села Каменка

Совместные подразделения России и Донецкой Народной Республики взяли под контроль участок трассы Константиновка — Авдеевка в районе села Каменка в ДНР. Об этом ТАСС рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Совместные подразделения Донецкой Народной Республики, российские подразделения вышли на трассу Константиновка — Авдеевка в районе села Каменка и продолжают наступление из района [города] Светлодарска», — констатировал Киселев.

Каменка расположена приблизительно в 10 километрах от города Авдеевка, который контролируют Вооруженные силы Украины.

Накануне сообщалось о начале зачистки восточной части Северска. Бои за город начались после освобождения Лисичанска. Наступление велось сразу с двух направлений. Союзным силам удалось зайти в Северск 13 июля. В городе сохраняются очаги сопротивления ВСУ.

Ранее ВСУ уже вытеснили из Новой Каменки и Стряповки в Донецкой Народной Республике. Бойцы России и ЛНР также закрепились на окраинах Соледара.