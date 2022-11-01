Союзные силы продвинулись на Угледарском направлении | 360°

Важное 01 ноября 2022, 08:45 Союзные силы продвинулись на Угледарском направлении Врио главы ДНР Пушилин: союзные силы продвигаются на Угледарском направлении РИА "Новости"

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Союзные силы продвигаются на Угледарском направлении. Об этом ТАСС рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Продвигаемся», — сказал он.

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Ранее стало известно, что союзные силы остановили продвижение украинских войск под Красным Лиманом. А до этого Пушилин заверил, что союзные силы удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, и продолжают продвижение на Артемовском направлении.

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На прошлой неделе вооруженные силы Украины предприняли очередную безуспешную попытку наступления в Херсонской области. Украинские боевики попытались выдвинуться в районе села Брускинское. До этого заместитель главы региона Кирилл Стремоусов отметил, что военные пресекают все попытки украинцев прорваться на территорию региона.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал также, что бойцы Народной милиции ДНР вместе с союзными силами продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения, улучшив свои позиции.