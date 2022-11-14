Спецоперация 14 ноября 2022, 09:02 Союзные силы показали отбитую у ВСУ оборонительную позицию около Артемовска Zvezdanews сообщила, что союзные силы закрепились на юго-восточном рубеже Артемовска РИА «Новости»

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Часть союзных сил — ЧВК «Вагнер» — отбили у ВСУ укрепления на юго-восточной окраине Артемовска. Представители организации показали журналистам Zvezdanews, как выглядит полоса обороны, так называемая «тропа смерти». Кадры с локации опубликовали в Telegram-канале издания.

По словам представителей союзных сил, это укрепление раньше занимали подразделения противника. Каждый метр оборонительной локации отбивался в бою. За два месяца подразделение союзных сил из 40 человек смогли вывести из-под контроля противника свыше восьми километров.

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Сама отбитая локация представляет собой сеть траншей с укрепленными стенами, бойницы, доты и так называемые «лисьи норы» — отдельные места для укрытия солдат.

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Они отметили, что само укрепление является превосходным с точки зрения инженерного подхода, и способно выдержать штурм. По их словам, противник попросту не ожидал, что всего несколько десятков человек решатся на атаку такой локации. Кроме того, представители союзных сил сообщили, что им доставляли боеприпасы через подсолнуховое поле, которое регулярно подвергалось минометному обстрелу.