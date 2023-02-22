22 февраля 2023, 17:20
Союзные силы подготовились к контрнаступлению в Запорожской области
Врио главы Запорожской области Балицкий: ВС России готовы к контрнаступлению в регионе
Союзные силы готовы к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«[Союзные силы] готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению», — сообщил он.
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По его словам, находящиеся в подконтрольной России части Запорожской области ждут команды высшего военного руководства. Также Балицкий добавил, что местные военнослужащие всегда способны увидеть возможности для наступления и готовятся к таким действиям.
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Балицкий отметил, что у расположенных в этой зоне спецоперации подразделений союзных сил ситуация стала лучше по сравнению с летом. Он отметил, что тогда у ВС России и их помощников не хватало живой силы для активных действий.
«[Летом] полки были укомплектованы на 15%. Сегодня все 100% укомплектованы», — поделился Балицкий.
Также он заявил, что союзные силы готовы к защите Энергодара всеми возможными и имеющимися средствами. Среди них он отметил и полк радиохимической защиты.
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Энергодар
Запорожская область
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