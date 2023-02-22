Спецоперация 22 февраля 2023, 17:20 Союзные силы подготовились к контрнаступлению в Запорожской области Врио главы Запорожской области Балицкий: ВС России готовы к контрнаступлению в регионе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Союзные силы готовы к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«[Союзные силы] готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению», — сообщил он.

Реклама

По его словам, находящиеся в подконтрольной России части Запорожской области ждут команды высшего военного руководства. Также Балицкий добавил, что местные военнослужащие всегда способны увидеть возможности для наступления и готовятся к таким действиям.

Реклама

Балицкий отметил, что у расположенных в этой зоне спецоперации подразделений союзных сил ситуация стала лучше по сравнению с летом. Он отметил, что тогда у ВС России и их помощников не хватало живой силы для активных действий.

«[Летом] полки были укомплектованы на 15%. Сегодня все 100% укомплектованы», — поделился Балицкий.

Также он заявил, что союзные силы готовы к защите Энергодара всеми возможными и имеющимися средствами. Среди них он отметил и полк радиохимической защиты.