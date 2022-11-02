Союзные силы почти везде продвигаются вперед, заявил Пушилин | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 01:52 Союзные силы почти везде продвигаются вперед, заявил Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: союзные силы почти по всей линии соприкосновения движутся вперед РИА "Новости"

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Врио главы ДНР Денис Пушилин поделился успехами союзных войск: он подчеркнул, что бойцы почти везде продвигаются вперед, в том числе — на марьинском направлении. В своем Telegram-канале он заявил, что новые позиции заняли и в самой Марьинке.

Он подчеркнул, что войска противника активны и не жалеют человеческих резервов.

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«И несмотря на то, что противник подбрасывает свежие резервы и не считается с потерями, тем не менее мы видим, как на угледарском направлении ОБТФ „Каскад“, морпехи при поддержке артиллерии, авиации продвигаются ежедневно. Также и на марьинском направлении мы видим положительный результат», — сказал Пушилин.

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Политик рассказал, что идут бои за Павловку и в направлениях Невельского, Опытного и Первомайского.

На артемовском направлении, по словам врио главы республики, освобождается непосредственно Артемовск, также есть продвижения в направлении Курдюмовки.

Самой сложной остается ситуация на краснолиманском направлении.

«Противник <…> достаточно часто предпринимает попытки атак на наши позиции», — отметил Пушилин.

Но союзные войска отражают их и даже улучшают свои позиции, добавил он.