Союзные силы почти везде продвигаются вперед, заявил Пушилин | 360°

02 ноября 2022, 01:52
Союзные силы почти везде продвигаются вперед, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: союзные силы почти по всей линии соприкосновения движутся вперед
Врио главы ДНР Денис Пушилин поделился успехами союзных войск: он подчеркнул, что бойцы почти везде продвигаются вперед, в том числе — на марьинском направлении. В своем Telegram-канале он заявил, что новые позиции заняли и в самой Марьинке.
Он подчеркнул, что войска противника активны и не жалеют человеческих резервов.
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«И несмотря на то, что противник подбрасывает свежие резервы и не считается с потерями, тем не менее мы видим, как на угледарском направлении ОБТФ „Каскад“, морпехи при поддержке артиллерии, авиации продвигаются ежедневно. Также и на марьинском направлении мы видим положительный результат», — сказал Пушилин.
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Политик рассказал, что идут бои за Павловку и в направлениях Невельского, Опытного и Первомайского.
На артемовском направлении, по словам врио главы республики, освобождается непосредственно Артемовск, также есть продвижения в направлении Курдюмовки.
Самой сложной остается ситуация на краснолиманском направлении.
«Противник <…> достаточно часто предпринимает попытки атак на наши позиции», — отметил Пушилин.
Но союзные войска отражают их и даже улучшают свои позиции, добавил он.
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