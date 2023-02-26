Спецоперация 26 февраля 2023, 08:55 Союзные силы перешли к зачистке нескольких участков около Артемовска Пушилин: бои за Угледар и Артемовск рушат мифы о несокрушимости ВСУ РИА «Новости»

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Около Артемовска (украинское название города — Бахмут) для ВСУ складывается неприятная ситуация. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он оценил ситуацию около Артемовска и Угледара в беседе с ТАСС.

«Вокруг Артемовска у противника складывается неблагополучная ситуация», — отметил Пушилин.

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По его словам, у ВСУ в доступе осталась лишь одна дорога, и ту обстреливают союзные силы.

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Также Пушилин рассказал, что ВС России и их соратники планомерно продвигаются на северо-запад Артемовска. Он сообщил, что в некоторых местах в этой зоне спецоперации бои перешли в стадию зачистки.

«Признаков того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения пока нет», — отметил Пушилин.

При этом он предположил, что в ближайшее время сторонников ВС России ждут хорошие новости из этой зоны спецоперации.

Также Пушилин оценил ситуацию и с Угледаром. По его словам,

«Мы наблюдаем практически тот же прием по формированию Киевом легенды о несокрушимости города», — заявил он.

По его словам, в пригороде Угледара союзные силы активно борются с противников, в том числе и с помощью артдуэлей. Пушилин отметил, что сложность освобождения города достаточно высока. Он отметил, что в городе остались местные жители. Этих людей Пушилин назвал заложниками украинских властей. Также он отметил, что союзные силы максимально стараются не наносить урон мирным жителям. По его словам, оставшиеся горожане населяют в том числе и высотные здания.