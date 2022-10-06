Союзные силы освободили поселок Зайцево в ДНР — Минобороны России | 360°

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Союзные силы освободили поселок Зайцево в ДНР — Минобороны России

Минобороны России сообщило об освобождении поселка Зайцево в ДНР

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Союзные силы освободили поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, военные уничтожили более 120 военнослужащих двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На Артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой Народной Республики», — рассказал Конашенков. Он добавил, что в результате атаки удалось уничтожить бойцов 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты противника.

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Российские артиллеристы поразили две украинские диверсионно-разведывательные группы в районе села Петровское Харьковской области. В Минобороны отметили, что там ликвидировали 25 бойцов и уничтожили два пикапа, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы.

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Союзные силы нанесли удар по противнику в районе села Новый Комар в ДНР. Армейская авиация уничтожила до 60 бойцов 56-й мотопехотной бригады ВСУ, два вражеских танка и пять автомобилей.

Минобороны РФ

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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