Союзные войска освободили Майорск в Донецкой Народной Республике | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

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Viber Союзные войска освободили Майорск в Донецкой Народной Республике ШТАБ ТерО: силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России освободили Майорск РИА «Новости»

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Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», — сказано в сообщении штаба.

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Именно из поселения Майорск украинские военные обстреливали Горловку.

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Напомним, что Союзные войска в Херсонской области ликвидировали около 120 украинских десантников, попытавшихся совершить высадку на Кинбурнскую косу.

14 сентября стало известно, что Союзные силы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в Донецкой Народной Республике. Ранее был освобожден 271 населенный пункт, в том числе село Кодема.

Военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин ранее объяснил, почему важно взять Артемовск.

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