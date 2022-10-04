Спецоперация 04 октября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Союзные силы начали строить линию обороны в районе Кременной — Пушилин Глава ДНР Пушилин заявил о выстраивании линии обороны в районе Кременной в ЛНР

Читать 360tv в

Союзные силы начали выстраивать серьезную линию обороны в районе города Кременная Луганской Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В эфире Первого канала он рассказал, что на отдельных участках в районе Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в отступление.

«Линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной», — подчеркнул глава ДНР. Он добавил, что украинские военные на отдельных участках в Артемовске начали отступать.

Реклама

«Сейчас на сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артемовске — уже мы фиксируем его отступление», — отметил Пушилин.

Реклама

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что военным удалось остановить продвижение ВСУ в районе села Дудчан. По его словам, российская авиация и артиллерия «добивают тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации». Стремоусов подчеркнул, что украинские военнослужащие пытаются атаковать регион по нескольким направлениям, но везде получают отпор.

1 0 0 0 0 1