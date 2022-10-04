Союзные силы начали строить линию обороны в районе Кременной — Пушилин | 360°

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Союзные силы начали строить линию обороны в районе Кременной — Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил о выстраивании линии обороны в районе Кременной в ЛНР

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Союзные силы начали выстраивать серьезную линию обороны в районе города Кременная Луганской Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В эфире Первого канала он рассказал, что на отдельных участках в районе Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в отступление.

«Линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной», — подчеркнул глава ДНР. Он добавил, что украинские военные на отдельных участках в Артемовске начали отступать.

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«Сейчас на сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артемовске — уже мы фиксируем его отступление», — отметил Пушилин.

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что военным удалось остановить продвижение ВСУ в районе села Дудчан. По его словам, российская авиация и артиллерия «добивают тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации». Стремоусов подчеркнул, что украинские военнослужащие пытаются атаковать регион по нескольким направлениям, но везде получают отпор.

ДНР

ЛНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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