Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко назвал существенными успехи союзных сил в Соледаре. Подразделения приближаются к центру города, отметил он в эфире канала «Соловьев Live»

«Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города. <…> Успехи там существенные», — рассказал Марочко.

Он не стал озвучивать точное местонахождение союзных войск «до разрешения командования».

О том, что бои сейчас идут в Соледаре и Артемовске, ранее информировал заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Кроме того, подразделения ДНР собираются окружить Авдеевку, но входить в населенный пункт пока не планируют. Басурин пояснил, что военные скорректировали тактику проведения спецоперации: теперь группы украинских военнослужащих отсекают друг от друга, чтобы было легче их уничтожить.