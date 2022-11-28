Спецоперация 28 ноября 2022, 12:05 Союзники предотвратили несколько попыток прорыва ВСУ в Запорожье Член ВГА Рогов сообщил о пяти неудачных попытках прорыва ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Союзные силы за последние четыре дня предотвратили около пяти попыток прорыва ВСУ на Запорожском направлении, сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Буквально за четыре дня у нас четыре или пять попыток контратак [украинских военных], попыток прорвать оборону, все они были сорваны», — сказал Рогов.

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Он добавил, что противник потерял несколько десятков бойцов, а также бронетехнику и танки.

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Ранее Рогов сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины продолжают наращивать силы на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. ВСУ стягивают войска к городам Гуляйполе и Орехов. Кроме того, техника прибывает и в Запорожье. Оттуда она по большей части отправляется в Орехов, чуть меньше — в село Каменское и под Гуляйполе.