Союз Польши и Венгрии распался из-за Украины

Власти Польши и Венгрии по-разному отнеслись к проведению Россией спецоперации на Украине. Из-за этого распался их союз, заявила в своей статье корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли.

«Нелиберальный союз Венгрии и Польши в Центральной Европе сейчас переживает закат из-за зияющих разногласий по поводу спецоперации России на Украине», — написала она.

Если Польша стала одним из самых ярых сторонников Киева, призывая к ужесточению антироссийских санкций и увеличению военной помощи, то Венгрия уклонилась от какой-либо значимой поддержки Украины, вместо этого сосредоточившись на поддержании хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил, что пути двух консервативных национальных правительств разошлись, несмотря на сотрудничество в вопросах иммигрантов, противостояния Евросоюзу и отстаивания верховенства закона. Его венгерский коллега Виктор Орбан признал, что проблема отношений двух стран сейчас одна из самых острых.