Президент США Джо Байден перестал вести прямые переговоры с Украиной. И это стало поводом для паники в Киеве. Об этом сообщил сайт «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

ИА Nation News добавило, что такое поведение лидера США вызвало «панику у Киева». Авторы китайского издания полагают, что Байден не хочет конфликтов с российскими властями.

«Украинцы опасаются, что Вашингтон все решит напрямую с Москвой, и это решение нанесет очень серьезный ущерб киевским интересам», — считают они.