Собственный торговый флот появится у ДНР

У Донецкой Народной Республики появится свой торговый флот, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. В юрисдикцию республики перейдет часть судов в порту Мариуполя.

«Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них (на судах — прим. ред.), тоже уже понятны», — процитировал Пушилина ТАСС.

По его словам, мариупольский порт планируют использовать для приема техники и стройматериалов, которые будут применяться при восстановлении территории республики.

Подачу электричества и воды в морской порт Мариуполя восстановят до конца июня, добавил глава ДНР.

Утром 31 мая порт выпустил первое после освобождения города судно — сухогруз типа «Славутич». Он вывез из Мариуполя металлический груз, который доставят в порт Ростова-на Дону.

Гуманитарный коридор из Азовского моря в сторону Черного открыт круглые сутки с 25 мая. Путь в порт Мариуполя перестал быть опасным: акватория полностью разминирована. Суда, специально потопленные украинскими националистами, подняли на поверхность.