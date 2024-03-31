31 марта 2024, 00:18
Собранные добровольцами дроны хорошо показали себя в зоне СВО
Балицкий: собранные батальном Судоплатова дроны хорошо показали себя в зоне СВО
Собранные добровольцами на базе батальона имени Судоплатова беспилотники хорошо показали себя в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, добровольцы сами проектируют и собирают ударные БПЛА, квадрокоптеры и разведывательные аппараты самолетного типа. Все эти дроны способны наносить удары по вражеским позициям. Кроме того, на базе организовали обучение операторов и подготовку расчетов.
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«Беспилотные летательные аппараты хорошо показали себя в зоне специальной военной операции, при сравнительно небольших затратах удалось в короткие сроки организовать полноценную базу для производства БПЛА», — подчеркнул Балицкий.
Губернатор также добавил, что инициативы разработчиков и дальше будут поддерживать. Также он надеется, что в будущем государство использует их идеи для разработки и развития систем беспилотной авиации.
Ранее российские инженеры создали обманную систему «Лодырь»для защиты операторов FPV-дронов, которая создает в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотника.
Беспилотники
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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