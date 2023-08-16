Спецоперация 16 августа 2023, 19:59 Собянин назвал количество москвичей, ушедших на СВО Мэр Собянин сообщил, что почти 45 тысяч москвичей сражаются в зоне СВО РИА «Новости»

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Порядка 45 тысяч жителей Москвы сейчас сражаются в зоне СВО. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с участниками форума «Территория смыслов» в ходе открытого диалога «Город для жизни».

Собянин подчеркнул, что москвичи активно работают в новых регионах России. По его словам, в частности, в Донецкой и Луганской народных республиках трудятся тысячи жителей столицы.

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«По [частичной] мобилизации у нас ушли около 20 тысяч человек <…>, контрактников и добровольцев — тоже уже около 20 тысяч. Не знаю, сколько профессиональных военных, потому что Москва это еще и военный город, но, думаю, не менее пяти тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня сражаются в зоне СВО», — заявил столичный градоначальник.

Также глава города напомнил, что в зоне спецоперации во время возведения оборонительных сооружений погибли более 20 москвичей, еще более сотни человек получили ранения.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что Россия научилась эффективно противодействовать технике, отправляемой на Украину Западом.