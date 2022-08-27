Снижение тарифов и рост пенсий. Жизнь в Херсонской области изменилась после прихода российской армии
Жители Херсонской области ощутили позитивные изменения после прихода российской армии
Жители Херсонской области на себе ощущают позитивные изменения после того, как регион оказался под контролем ВС России рассказал ТАСС глава Каховской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев. Он упомянул о снижении тарифов, бесплатной медицине, возобновлении соцвыплат, значительном росте пенсий.
«Тарифы. Во-первых, сейчас никто не платит. Во-вторых, анонсированные тарифы значительно, многократно ниже. До этого грабительские были. Пенсионер должен был всю пенсию выплачивать, чтобы получать газ, воду. Сегодня ситуация меняется», — отметил Леонтьев.
Он добавил, что медикаменты и медобслуживание сейчас бесплатные.
«Никаких поборов с родителей тоже нет, ремонт школ, обновление материально-технического обеспечения, учебники — все это абсолютно бесплатно. То есть позитива много», — подчеркнул глава ВГА.
Он признал, что продукты питания временно немного подорожали, но при этом в два-три раза выросли пенсии и возобновились все социальные выплаты.
«Да, пока временно, наверное, некоторые продукты питания чуть дороже, но пенсии выше, и они выше в два-три раза. Социальные выплаты все возобновлены» — пояснил он.
Херсонская область находится под контролем российской армии с марта. В регионе заявили о желании войти в состав России.