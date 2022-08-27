Снижение тарифов и рост пенсий. Жизнь в Херсонской области изменилась после прихода российской армии

Жители Херсонской области на себе ощущают позитивные изменения после того, как регион оказался под контролем ВС России рассказал ТАСС глава Каховской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев. Он упомянул о снижении тарифов, бесплатной медицине, возобновлении соцвыплат, значительном росте пенсий.

«Тарифы. Во-первых, сейчас никто не платит. Во-вторых, анонсированные тарифы значительно, многократно ниже. До этого грабительские были. Пенсионер должен был всю пенсию выплачивать, чтобы получать газ, воду. Сегодня ситуация меняется», — отметил Леонтьев.

Он добавил, что медикаменты и медобслуживание сейчас бесплатные.

«Никаких поборов с родителей тоже нет, ремонт школ, обновление материально-технического обеспечения, учебники — все это абсолютно бесплатно. То есть позитива много», — подчеркнул глава ВГА.

Он признал, что продукты питания временно немного подорожали, но при этом в два-три раза выросли пенсии и возобновились все социальные выплаты.

«Да, пока временно, наверное, некоторые продукты питания чуть дороже, но пенсии выше, и они выше в два-три раза. Социальные выплаты все возобновлены» — пояснил он.

Херсонская область находится под контролем российской армии с марта. В регионе заявили о желании войти в состав России.