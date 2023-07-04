Спецоперация 04 июля 2023, 09:10 Снижение присутствия западной техники заметили на Краснолиманском направлении Экс-офицер Марочко: западной техники на Краснолиманском направлении стало меньше U.S. Department of Defense

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Снижение количества поставленной ВСУ западной техники и вооружения зафиксировали на первой линии обороны Краснолиманского направления. Об этом РИА «Новости» заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«В ходе объективного контроля линии боевого соприкосновения на Сватовско-Кременском участке отмечена тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца и снижению использования украинскими боевиками поставляемого Западом ленд-лиза», — сказал он.

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По его словам, западные бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки вывели и с некоторых позиций ВСУ на второй и третьей линиях обороны. Ранее 4 июля Минобороны России сообщило, что экипажи российских ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ликвидировали технику противника на Краснолиманском направлении. Это удалось сделать с помощью комплекса «Вихрь-М».

Также начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук во вторник заявил о поражении одного опорного пункта и трех пунктов временной дислокации украинских сил на этом же направлении. Работу выполнили истребители-бомбардировщики Су-34.