Спецоперация 28 июня 2023, 08:07 Снижение активности украинских войск заметили на Луганском направлении Офицер Марочко: ВСУ из-за потерь снизили активность на Луганском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери и снизили интенсивность огня на Луганском направлении. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сказал об этом ТАСС.

«На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков», — сказал он.

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Офицер объяснил это большими потерями украинской армии и исчерпанным потенциалом наступления.

Российские войска заняли выгодные рубежи на севере ЛНР. Они, по словам Андрея Марочко, оттеснили подразделения ВСУ на километр.

Украинские войска применили под Соледаром химические боеприпасы — при детонации в воздух поднимался едкий дым, который обжигал кожу и провоцировал обмороки. Такими снарядами обстреляли позиции российских военных. Специалисты установят тип и содержимое химоружия.