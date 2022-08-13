Снигиревка Николаевской области примет участие в референдуме о присоединении к России

Жители Снигиревки в Николаевской области смогут участвовать в референдуме о присоединении Херсонской области к России. Об этом ТАСС рассказал глава военно-гражданской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Позиции ВСУ находятся примерно в километре от Снигиревки, город уже на протяжении пяти месяцев каждый день обстреливают со стороны Украины.

«Снигиревка — это уже Россия. Я поднял над Снигиревкой российский флаг», — отметил Барбашов.

В Херсонской области продолжается подготовка к референдуму. Администрация региона призвала украинские власти «забыть» о регионе. Украина не признает итогов референдума, но Херсонская область в этом и не нуждается. Местные жители уже сейчас активно получают российские паспорта.

В США считают, что любые устроенные Россией референдумы не могут быть честными, и грозят новыми «жесткими» санкциями. Высокопоставленный представитель американского правительства заявил, что жители Украины якобы не хотят присоединения к России.