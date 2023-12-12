12 декабря 2023, 09:41
СНБО Украины признал провал контрнаступления ВСУ
Секретарь СНБО Украины Данилов: контрнаступление ВСУ не оправдало надежд
Надежды Украины на контрнаступление оказались неоправданными, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Заявление прозвучало в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».
«Надежды были, но они не оправдались. <…> Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником», — констатировал Данилов.
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Ошибкой он считает то, что Украина была излишне оптимистично настроена по поводу контрнаступления. Сейчас ситуация на фронте очень сложна, а старые «учебники» НАТО по ведению вооруженных конфликтов, видимо, стоит «отправить обратно в архивы».
Секретарь СНБО Украины не считает трагедией задержку помощи стране со стороны Соединенных Штатов и верит, что финансирование непременно поступит.
О том, что обучение бойцов ВСУ американскими инструкторами перед контрнаступлением оказалось бесполезным, ранее писали СМИ со ссылкой на источники как на Украине, так и в США.
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Украина
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