28 декабря 2022, 23:45
Снаряды ВСУ повредили в Донецке школу и пенсионный фонд
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ повреждены здания школы и пенсионного фонда
В результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка пострадали здания школы и пенсионного фонда. О последствиях обстрела рассказал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«Поступают сведения о последствиях обстрела Куйбышевского района. Получили повреждения здания школы № 60 и районного Пенсионного фонда», — написал Кулемзин.
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Также зафиксировано прямое попадание снаряда в частный дом. Ударом повреждена линия электропередач возле многоквартирного дома, поврежден фасад и остекление.
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В Сети появилось видео с моментом прилета снаряда по Донецку. Мэр города сообщил об одной погибшей женщине и двух пострадавших от обстрела ВСУ. Город обстреливали дважды, в обоих случаях украинские националисты использовали 155-миллиметровые снаряды, применяемые в странах НАТО.
Российские военные уничтожили вооружение ВСУ, из которого украинские националисты обстреливали столицу ДНР. Ликвидировано несколько иностранных гаубиц, РСЗО и «Мста-Б». Уничтожено около 250 военнослужащих Украины.
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