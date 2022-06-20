Снаряды ВСУ попали по котельной в Киевском районе Донецка

Вооруженные силы Украины вывели из строя котельную и теплосети в Киевском районе Донецка. Обстрел произошел утром 20 июня. Местный житель рассказал Народной милиции ДНР об атаке.

«Услышали хлопок. Сначала где-то далеко, а потом — прилет. Мы сразу спустились в подвал. А через какое-то время в этом районе [упало] пять или шесть штук. Попало в крышу котельной», — рассказал мужчина.

В окнах домов выбиты стекла, на улицах повреждены трубы теплосети, питающей город от котельной. По его словам, именно этот жилой район не бомбили с 2014 года. Тогда ВСУ обстреляли детсад и завод.

Украинские войска 20 июня атаковали Донецк дважды. По пять снарядов калибром 155 миллиметров выпустили в 07:55 по Куйбышевскому району и в 08:05 — по Киевскому району.