Снаряд ВСУ застрял в перекрытии кафе в центре Донецка

Один из выпущенных украинскими националистами по центру Донецка снарядов застрял в перекрытии местного кафе. Об этом ТАСС сообщил собеседник в оперативных службах.

Снаряд угодил в заведение на пересечении переулка Орешкова и улицы Университетской. На место происшествия выехали оперативные службы.

Днем 8 июня украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по центру Донецка, под огнем оказался район площади Ленина и Дома правительства. Националисты использовали снаряды калибром 155 миллиметров, которые есть в арсенале Вооруженных сил НАТО.

Источник РИА «Новости» сообщил, что при обстреле пострадали как минимум две женщины и ребенок.

Из-за непрерывных обстрелов со стороны ВСУ без электричества остались больше 27 тысяч жителей Донецка.