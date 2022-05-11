Снаряд ВСУ разрушил дом боевика «Азова» в ЛНР

Украинские военные уничтожили дом одного из боевиков нацбатальона «Азов»*. Здание разрушилось во время обстрела Кременной в Луганской Народной Республике.

Как сообщил корреспондент «Известий», снаряд ВСУ попал в дом боевика «Азова»*. Здание превратилось в груду развалин с флагом «Правого сектора»**. Оно находилось в городе Кременная, который российские военные ранее освободили от украинских националистов.

Во время осмотра территории бойцы нашли военную перчатку и фильтр от противогаза. Эти вещи лежали в летней пристройке. Еще военные наткнулись на украинский герб и плакат ОУН***.

Ранее заместитель главного врача больницы в Кременной Ольга Дарченко рассказала, что в медучреждение поступает большое количество пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ. По ее словам, медики уже два месяца практически не выходят за ворота больницы. Врачи работают круглые сутки. Всего в штате осталось 11 специалистов, но они не собираются уезжать из города.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Правый сектор» — запрещенная в России украинская террористическая организация.

*** ОУН — запрещенная в России украинская националистическая организация.