В результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадал жилой дом. Журналисты «Известий» показали последствия попадания снаряда в здание.

Боеприпас прошел сквозь несколько этажей и не нанес травм местным жильцам.

В одной из квартир дома могла проживать семья с ребенком — прямо среди обломков нашлась детская игрушка.

Местная жительница показала зияющую дыру в потолке и полу ее квартиры. А из-за просевшего потолка она даже не может открыть окно.

ВСУ открыли огонь по Донецку утром 13 апреля. Об этом сообщил RT со слов представителей ДНР в СЦКК. По данным ведомства, обстрел вели со стороны населенного пункта Марьинка. Всего ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов калибром 122 миллиметра.

О пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пока ничего не известно. Однако глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что за 12 июля от прилета украинских снарядов по территории республики погибли трое мирных граждан, еще 12 ранены. Его слова также процитировал RT.