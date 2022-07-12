Снаряд ВСУ пробил крышу детсада в Горловке

ВСУ обстреляли Горловку, в результате чего загорелся детский сад. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада № 86. Здание горит», — написал он.

ВСУ обстреливают город с самого утра. По Горловке выпустили артиллерийские снаряды калибром 155, 152 и 122 миллиметров, минометы калибра 120 миллиметров, также были ракеты из РСЗО «Град».

Поздно вечером 11 июля ВСУ открыли огонь по Новой Каховке из американских систем HIMARS. В результате обстрела уничтожены несколько хранилищ удобрений, склад гумпомощи, а также разрушены и повреждены несколько сооружений в центре города.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что обстрел унес жизни пяти горожан, семь человек на данный момент числятся пропавшими без вести, а количество пострадавших возросло до 80. Его слова процитировал RT. Пропавших продолжают искать под завалами.