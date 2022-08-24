Снаряд ВСУ попал в ТЦ «Галактика» в Донецке, написал в Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин. О раненых пока не сообщается.

«Прямое попадание в магазин „Галактика“ в микрорайоне Широкий. Информация о пострадавших и размерам разрушений уточняется», — сообщил Кулемзин.

Очевидцы отметили в соцсетях, что на месте попадания начался пожар.

Судя по опубликованным видео, район торгового центра окутал густой черный дым.

Судя по сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, ВСУ сегодня ударили по Донецку трижды. В первый раз, в 08:20, по Петровскому району выпустили семь мин калибром 120 миллиметров со стороны Марьинки. В 09:30 и 09:55 под обстрел попал Кировский район — в его сторону выпустили четыре, а затем три снаряда калибром 152 миллиметра с направления Красногоровки.