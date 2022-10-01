Снаряд ВСУ попал в отводящую трубу ТЭС в Энергодаре | 360°

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Снаряд ВСУ попал в отводящую трубу ТЭС в Энергодаре

Глава ВГА Энергодара Волга: снаряд ВСУ попал в отводящую трубу ТЭС

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ВСУ снова обстреляли Энергодар. Один из снарядов попал в отводящую трубу ТЭС, которая находится примерно в километре от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

В эфире телеканала «Соловьев Live» Волга отметил, что с субботы нанесено по инфраструктуре города огромнейшее количество ударов.

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«В первую очередь удару крупному подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу», — сообщил глава ВГА Энергодара.

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Ранее днем в городской администрации сообщили об ударах из артиллерийских орудий со стороны украинских военных по прибрежной зоне Энергодара. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Все экстренные службы города были приведены в состояние боевой готовности.

ВСУ планировала атаковать район Запорожской атомной электростанции, сообщили в Минобороны России. Однако отечественная артиллерия подавила огневые точки противника.

ВСУ

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