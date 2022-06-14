Снаряд ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Донецке

Обстрел Донецка со стороны ВСУ продолжается, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Здание получило серьезные повреждения.

«Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бутурлиновская, 52. Повреждены: остекления окон, кровля, перекрытия, фасад здания и балконы квартир», — написал Кулемзин.

За прошедшие сутки при обстреле Донецка погибли пять мирных жителей, 39 получили ранения. Среди погибших есть ребенок, еще трое детей пострадали. За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 600 различных снарядов. Сильнее всего пострадали шесть районов Донецка.

Повреждены оказались 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры. Под обстрел попал родильный дом Донецка, в здании повреждена кровля и выбиты стекла. Пострадавших среди пациентов и персонала нет.

Это был самый мощный артобстрел с 2014 года. Жителей призвали не выходить на улицу, так как огонь ВСУ носил хаотичный характер.